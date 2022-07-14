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Радулов о переходе в «Ак Барс»: «Команда ставит перед собой высшие задачи. Буду отдаваться игре на 120 процентов»

Форвард Александр Радулов высказался о своем переходе в «Ак Барс». «Решения о возвращении легко не принимаются, но, учитывая возраст и семейные обстоятельства, мне хотелось больше времени проводить в России.

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