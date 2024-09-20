Веда Словена. Великий Овсень.

Александр Николаевич

В этих древних песнях приводятся знания о том как наши предки матушку землю заселяли. В начале они проживали на Край земле (утонувший в последствии материк Даария на Северном полюсе, там солнце по словам песен вообще не заходило, то есть не было наклона земной оси). Потом после климатической катастрофы перебрались на остров Буян находившийся в Сибири. После Буяна наши предки перебрались в Северную Индию, а уже от туда в Европу....