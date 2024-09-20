Сентябрь вестник осени. В этом месяце отмечают Малые Осенины 14 сентября и Великие (вторые) Осенины в день осеннего Равноденствия.
Веда Словена. Великий Овсень.
Комментарии
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Александр Николаевич
В этих древних песнях приводятся знания о том как наши предки матушку землю заселяли. В начале они проживали на Край земле (утонувший в последствии материк Даария на Северном полюсе, там солнце по словам песен вообще не заходило, то есть не было наклона земной оси). Потом после климатической катастрофы перебрались на остров Буян находившийся в Сибири. После Буяна наши предки перебрались в Северную Индию, а уже от туда в Европу....
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17 час.
Юрий Селиванов
Благодарю за Ваш труд и напоминание.
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16 час.
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