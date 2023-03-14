Театр абсурда

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Россия решила, что делать дальше с взорванными «Северными потоками»

Россия решила, что делать дальше с взорванными «Северными потоками»

На фоне обострившихся военно-политических коллизий вокруг взрывов на «Северных потоках», практически незаметно прошла новость Reuters о том, констатирующая, что Россия собирается опечатать и законсервировать поврежденные трубопроводные нитки.

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