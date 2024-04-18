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БИБИРЕВО наш дом

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Собянин: В Москве продолжится разработка новых стандартов медицинской помощи

Собянин: В Москве продолжится разработка новых стандартов медицинской помощи

Новый каркас амбулаторной и стационарной медицинской помощи сформируется к концу 2028 года В рамках программы модернизации городского здравоохранения в Москве построено и реконструировано лечебных учреждений общей площадью почти 2 млн кв.

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