WSJ: Штурмовавшему Капитолий бывшему военному отказали в вылете в РФ

Принявшему участие в штурме Капитолия экс-военнослужащему Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Дэниелу Лофтусу не позволили выехать за пределы государства, когда он хотел отправиться в Российскую Федерацию.
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