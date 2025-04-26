Индонезия рассматривает возможность присоединения к турецкой программе истребителей пятого поколения KAAN

Второй полет национального боевого самолета KAAN успешно выполнен в Анкаре, Турция, 6 мая 2024 года.Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что его страна заинтересована в присоединении к турецкой программе создания боевых самолетов пятого поколения KAAN, после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в начале апреля 2025 года.