Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Ната
    В Магадан эту дрянь надо, а не поближе к родственникам! слюньтяйство!Дарью Трепову* пл...
  • Василий Топчий
    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить.WP: военные планы...
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    Как припрет свалят и не оглянуться , что там с бандеровцами . Им плевать на всех и вся , у них другие планыWP: военные планы...

Дарью Трепову* планируют этапировать в ИК-2 в Ленобласти

Дарью Трепову* планируют этапировать в ИК-2 в Ленобласти

Дарью Трепову* (внесена в список террористов и экстремистов), которую приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге, планируют этапировать в исправительную колонию № 2 в поселке Ульяновка Ленинградской области.

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Комментарии
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Н
Ната
В Магадан эту дрянь надо, а не поближе к родственникам! слюньтяйство!
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