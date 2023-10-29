Трагическая гибель мастера спорта России по шорт-треку Ивана Денисова в Украине Елена ГалицкаяМастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов погиб в зоне боевых действий на территории Украины, согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале Союза конькобежцев России.
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