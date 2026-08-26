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В Венгрии надеются на конструктивные отношения с Россией

В Венгрии надеются на конструктивные отношения с Россией

Председатель Общества венгеро-российской культуры и дружбы, бывший посол Венгрии в Москве Дьердь Гилиан выразил надежду, что межгосударственные отношения России и Венгрии после смены венгерского правительства останутся конструктивными.

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