Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и вылетели из Алма-Аты.

Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и вылетели из Алма-Аты.

По окончании торжественных митингов, личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марши в пункты постоянной дислокации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх