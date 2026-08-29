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Контрафронт

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Россия: Семь человек получили ранения в Ростове-на-Дону и Аксайском районе Ростовской области ранним...

Россия: Семь человек получили ранения в Ростове-на-Дону и Аксайском районе Ростовской области ранним утром в результате ударов украинских беспилотников.

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