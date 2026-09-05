Ряд европейских стран уже активно развернул «антивыборную кампанию», хотя и так всем ясно — наши выборы Брюссель принимать не намерен Дмитрий Родионов Фото: Philipp von Ditfurth / DPA Global Look Press Материал комментируют: Михаил Игнатов Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и Европарламент после завершения выборов в России готовят заявления о непризнании их итогов, сообщает Служба внешней разведки России (СВР).
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А какая разница, призгает Запад итоги выборов, или нет? Ведь россияне уже сейчас знают, какая партия победит с думским большенством, и даже примерный процент голосов, насчитанный за нее..