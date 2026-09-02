Западные авиакомпании отреагировали на угрозу Зеленского «закрыть небо» над Россией

Пока никто не намерен уходить с российского рынкаПрезидент Украины Владимир Зеленский 1 сентября обратился к авиакомпаниям, осуществляющим полеты над РФ, заявив, что российское «воздушное пространство становится опасным».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Приложение «Амина...
- ВП На Украине в школ...
- «Фейковые вбросы»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым