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Западные авиакомпании отреагировали на угрозу Зеленского «закрыть небо» над Россией

Западные авиакомпании отреагировали на угрозу Зеленского «закрыть небо» над Россией

Пока никто не намерен уходить с российского рынкаПрезидент Украины Владимир Зеленский 1 сентября обратился к авиакомпаниям, осуществляющим полеты над РФ, заявив, что российское «воздушное пространство становится опасным».

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