Мамадыш районы Түбән Сон авылында "Күкәй бәйрәме"😍 Инде иртәнге 6да ук торып, йорттан -йортка йөреп, балалар йомырка җыя.
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Мамадыш районы Түбән Сон авылында "Күкәй бәйрәме"😍 Инде иртәнге 6да ук торып, йорттан -йортка йөреп, балалар йомырка җыя.