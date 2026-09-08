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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тим о травме запястья: «Алькарас сделал все правильно там, где я ошибся»

Доминик Тим прокомментировал восстановление Карлоса Алькараса после травмы запястья. – О чем вы подумали, когда узнали, что Алькарас получил травму именно правого запястья? – Я надеялся, что он даст себе достаточно времени и будет правильно восстанавливаться.

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