Тим о травме запястья: «Алькарас сделал все правильно там, где я ошибся»

Доминик Тим прокомментировал восстановление Карлоса Алькараса после травмы запястья. – О чем вы подумали, когда узнали, что Алькарас получил травму именно правого запястья? – Я надеялся, что он даст себе достаточно времени и будет правильно восстанавливаться.
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