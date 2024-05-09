Врач Серебренникова назвала самые опасные весенние инфекции

Организм весной перестраивается и более восприимчив к внешнему неблагоприятному воздействию, а время года характеризуется неустойчивыми температурами и цветением растений, поэтому хронические, сезонные и инфекционные заболевания обостряются, рассказала 9 мая врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.
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