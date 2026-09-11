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Царьград

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Кроуфорд планирует вернуться в бокс ради боя с Эннисом

Кроуфорд планирует вернуться в бокс ради боя с Эннисом

Теренс Кроуфорд, завершивший карьеру, намерен вернуться ради боя с Джароном Эннисом, обладателем титула WBO в первом среднем весе.

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