«Народный инспектор». Водителей будут штрафовать по фотографиям в новом приложении

В России к 2024 году появится федеральное приложение «Народный инспектор» для фиксации нарушений водителями с помощью телефона — исполнитель контракта для разработки сервиса уже определен, сообщают Autonews со ссылкой на данные с сайта госзакупок.
В России к 2024 году появится федеральное приложение «Народный инспектор» для фиксации нарушений водителями с помощью телефона — исполнитель контракта для разработки сервиса уже определен, сообщают Autonews со ссылкой на данные с сайта госзакупок.
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