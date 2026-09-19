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Аззи устроил перепалку с дагестанским блогером после матча с «Махачкалой». Они поспорили из-за слов про уход в ЦСКА

Защитник ЦСКА Мохамед Аззи эмоционально пообщался с дагестанским блогером Азаматом Умаровым после матча с «Динамо» Махачкала .

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