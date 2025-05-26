Тренер Шалин: бег на асфальте повышает нагрузку на суставы и связки

Павел Шалин, тренер-эксперт, фитнес-тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness в разговоре с "Газетой.Ru" посоветовал отдавать предпочтение бегу на улице на специально оборудованных площадках, а не на асфальте.
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