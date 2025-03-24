Поддержку челябинских заводчан от работодателя отметили национальной премией

В Москве прошла церемония чествования лауреатов Национальной премии «Лидеры отечественного бизнеса». В числе лучших Объединенная металлургическая компания (ОМК), реализующая масштабные социальные программы на своих предприятиях, в том числе на заводе «ОМК Трубодеталь» в Челябинске, а также в вагоноремонтных депо в Златоусте и Карталах.