Юный пловец из Алексеевского взял золото на турнире в Александрове

Первоклассник школы №293 имени Твардовского в Алексеевском Платон Пименов завоевал первое место в дисциплине «Плавание вольным стилем» на дистанции 25 метров на городских соревнованиях в городе Александров Владимирской области, посвященных 80-летию Великой Победы.
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