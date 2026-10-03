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Газета.ру

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Министр Калашник: в Киеве построят резервные переправы через Днепр

Министр Калашник: в Киеве построят резервные переправы через Днепр

Последствия атаки дрона на мост в Киеве, 2 октября 2026 года © Valentyn Ogirenko/Reuters В Киеве планируют построить резервные переправы через Днепр.

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Дмитрий Гурин

"............а перспективе — даже о тоннеле под рекой.."..................... даже в лучшие времена СССР метростроевцы решили строить мосты для метро а не тоннели. А сейчас для экономики Украины это совершенно нереальное строительство.