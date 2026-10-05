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МОСИНФОРМ

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На сайте «Миллион призов» появились новые сувениры, созданные подопечными некоммерческих организаций

На сайте «Миллион призов» появились новые сувениры, созданные подопечными некоммерческих организаций

Ассортимент городской программы лояльности «Миллион призов» пополнили сувениры ручной работы от подопечных некоммерческих организаций (НКО).

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