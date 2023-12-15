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Парламентская газета

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Джабаров не исключает смену власти на Украине

Джабаров не исключает смену власти на Украине

Сейчас американцы размышляют, кто может прийти на смену Зеленскому. Об этом сказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 15 декабря в пресс-центре «Парламентской газеты».

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