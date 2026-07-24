На шедшем на Украину из США сухогрузе произошел взрыв

На грузовом судне Christiana, которое направлялось из США на Украину, произошла авария. Взрыв прогремел, когда сухогруз находился в Черном море, сообщил ТАСС со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии.
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