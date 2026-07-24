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На шедшем на Украину из США сухогрузе произошел взрыв

На шедшем на Украину из США сухогрузе произошел взрыв

На грузовом судне Christiana, которое направлялось из США на Украину, произошла авария. Взрыв прогремел, когда сухогруз находился в Черном море, сообщил ТАСС со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии.

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