Европейский производитель оружия заявил о «войне мощностей» с Россией

Европе следует нарастить производство, поскольку она находится в «войне мощностей» с Россией. Об этом 20 марта заявил исполнительный директор норвежско-финского производителя вооружений Nammo Мортен Брандтцег.
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