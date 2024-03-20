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Европейский производитель оружия заявил о «войне мощностей» с Россией

Европейский производитель оружия заявил о «войне мощностей» с Россией

Европе следует нарастить производство, поскольку она находится в «войне мощностей» с Россией. Об этом 20 марта заявил исполнительный директор норвежско-финского производителя вооружений Nammo Мортен Брандтцег.

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