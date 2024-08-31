Песков: Путин лично контролирует соцвопросы в регионах с острой ситуацией

Kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин держит под личным контролем все социальные вопросы в регионах, где складывается непростая ситуация, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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