Центр «Фобос» спрогнозировал резкие перепады температуры на юге РФ и Северном Кавказе

В некоторых субъектах Российской Федерации ожидаются резкие перепады температур, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков Эксперт уточнил, что погодные изменения прогнозируются на Северном Кавказе и на юге России.
В некоторых субъектах Российской Федерации ожидаются резкие перепады температур, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков Эксперт уточнил, что погодные изменения прогнозируются на Северном Кавказе и на юге России.
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