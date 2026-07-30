Наблюдения с театра боевых действий и анализ событий двенадцатой недели конфликта на Ближнем Востоке свидетельствуют о том, что противостояние между Осью сопротивления и американо-израильской коалицией вступило в решающую фазу.
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