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Иранцы добьют США "ормузской дубинкой". У Вашингтона осталось лишь два пути

Иранцы добьют США "ормузской дубинкой". У Вашингтона осталось лишь два пути

Наблюдения с театра боевых действий и анализ событий двенадцатой недели конфликта на Ближнем Востоке свидетельствуют о том, что противостояние между Осью сопротивления и американо-израильской коалицией вступило в решающую фазу.

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