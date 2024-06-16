Реакция западных СМИ на предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине

Владимир Путин озвучил Украине последнее предложение о мирном урегулировании. Мировые СМИ мгновенно на него отреагировали — и, судя по их тону, Запад наконец понял, что доброжелательных инициатив со стороны России действительно больше не будет.
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