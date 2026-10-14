Провоцирует ли ношение бюстгалтера развитие онкологии, влияют ли на ее развитие импланты в груди и правда ли, что рак молочных желез бывает не только у женщин, но и у мужчин, на пресс-встрече, организованной при поддержке «Мосинформ» рассказал врач-онколог центра амбулаторной онкологической помощи многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Абдулькадер Аббуд.