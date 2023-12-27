Алайба признает, что цифровизация произошла только на бумаге

Цифровизация только на бумаге? Министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба в передаче Rezoomat на Rlive TV признал, что государственные учреждения и коммерческие банки по-прежнему требуют распечатки электронных документов.
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