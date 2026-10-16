В 2027 году на госпрограмму «Научно-технологическое развитие» предусмотрено 1 588,4 млрд рублей, в 2028-м — 1 629,7 млрд, в 2029-м — 1 733,3 млрд.
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