На аэродроме прошёл в «квадрат» – место, где находятся пилоты и техники. Майор Штакгауз, увидев постороннего, обратил на меня внимание.
Веры нигде нет
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На аэродроме прошёл в «квадрат» – место, где находятся пилоты и техники. Майор Штакгауз, увидев постороннего, обратил на меня внимание.
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