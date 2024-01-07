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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Белал Мухаммад о желании завоевать титул UFC: «Я никому не позволю влезть без очереди! Шавкат Рахмонов точно будет следующим»

Белал Мухаммад (23-3) намерен завоевать титул чемпиона UFC в полусреднем весе, а затем сразиться с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0).

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