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СК РФ предлагает установить административную и уголовную ответственность для создателей и покупателей треш-стримов

СК РФ предлагает установить административную и уголовную ответственность для создателей и покупателей треш-стримов

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью сообщил, что в Следственный комитет России на согласование поступал законопроект, который направлен на введение уголовной и административной ответственности для создателей и покупателей треш-стримов.

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