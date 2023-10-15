Институт двойного гражданства вообще надо отменять

Игорь Максаков

Я неделю назад отправил в РОИ (Российская общественная инициатива, созданная Указом президента России) свою инициативу по лишению всех прав граждан России, выехавших за бугор на ПМЖ , а также имеющих второе, третье и другое гражданство, а также приравнять их статус в случае приезда в Россию статусу иностранца, с вытекающими отсюда всеми обстоятельствами. То есть, ограничение срока пребывания в России, не имеющих права получать пенсию и далее по списку. В результате должно получиться так: уменьшится отток квалифицированных кадров за рубеж, перекачка умов в другие страны, нехватка квалифицированных кадров в стратегических и других отраслях России. Ответ должен получить 11.12.23 г. Два месяца инициатива по правилам находится на экспертизе. Потом, если прошла экспертизу её выставляют на площадку сроком на год, чтобы она набрала сто тысяч голосов, и только потом отправляют её в ГД РФ на рассмотрение и принятие, как законодательную.