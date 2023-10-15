Десять дней тому назад я в рубрике "Вынесено из комментариев" предлагала Вот на них бы и потренироваться!, то есть выкладывала вот такую цитату:"Если пока нельзя за измену лишать урождённых россиян единственного гражданства, то, может, стоить разрешить это для тех, у кого их несколько? Возвращается такой - и на границе узнаёт, что теперь он только киприот или израильтянин, и ему запрещён въезд в Россию на 80 лет".
Институт двойного гражданства вообще надо отменять
Комментарии
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Лида Орлова
На сто процентов согласна с автором этой статьи , но кто нас слушает ? Сердце болит за Россию ....
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12 час.
Юрий Вереин
Гражданам, имеющим гражданство недружественных стран, запретить въезд в Россию не менее чем на 50 лет. А двойное гражданство надо запретить...
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9 час.
Игорь Максаков
Я неделю назад отправил в РОИ (Российская общественная инициатива, созданная Указом президента России) свою инициативу по лишению всех прав граждан России, выехавших за бугор на ПМЖ , а также имеющих второе, третье и другое гражданство, а также приравнять их статус в случае приезда в Россию статусу иностранца, с вытекающими отсюда всеми обстоятельствами. То есть, ограничение срока пребывания в России, не имеющих права получать пенсию и далее по списку. В результате должно получиться так: уменьшится отток квалифицированных кадров за рубеж, перекачка умов в другие страны, нехватка квалифицированных кадров в стратегических и других отраслях России. Ответ должен получить 11.12.23 г. Два месяца инициатива по правилам находится на экспертизе. Потом, если прошла экспертизу её выставляют на площадку сроком на год, чтобы она набрала сто тысяч голосов, и только потом отправляют её в ГД РФ на рассмотрение и принятие, как законодательную.
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7 час.
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