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Личному составу Уфимского юридического института МВД России представлен новый начальник

Начальник Главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов представил личному составу Уфимского юридического института МВД России нового начальника – полковника полиции Флочу Виорела Михайловича.

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