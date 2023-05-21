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Актер из культового сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк скончался на 79-м году жизни

Актер из культового сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк скончался на 79-м году жизни

Популярный российский и советский актер Олег Василюк скончался на 79-м году жизни. Причина смерти снявшегося в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей» артиста и прославленного каскадера не уточняется.

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