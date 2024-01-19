Претендент на пост кандидата в президенты США Хейли пообещала помиловать Трампа

Бывший постпред США при ООН и претендент на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что его она станет главой американского государства, то помилует экс-президента Дональда Трампа, если того признают виновным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии