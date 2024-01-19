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Претендент на пост кандидата в президенты США Хейли пообещала помиловать Трампа

Претендент на пост кандидата в президенты США Хейли пообещала помиловать Трампа

Бывший постпред США при ООН и претендент на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что его она станет главой американского государства, то помилует экс-президента Дональда Трампа, если того признают виновным.

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