В результате проведённых правоохранителями Томской области рейдов из России выдворено 17 мигрантов

В Томской области сотрудники полиции и регионального УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия осуществили рейды по объектам лесопромышленного комплекса, строительным площадкам, заведениям общепита и ночным клубам с целью выявления нелегальных мигрантов.