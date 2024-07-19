В реке Урал всплыл мусорный пакет с телом женщины

В Магнитогорске в реке Урал обнаружили мешок с телом женщины. Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК РФ по Челябинской области, большой куль в воде заметили 18 июля вблизи улицы Николая Шишка в Орджоникидзевском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии