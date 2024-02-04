Синдром сахарного лица: как тяга к сладкому отражается на коже Алёна ЮрьеваЛюбовь к сладкому – это не только удовольствие для наших вкусовых рецепторов, но и потенциальная угроза для красоты и здоровья кожи.
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