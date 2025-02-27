Невероятно редкий пулемет Никитина-Соколова (ТКБ-521) засветился на вооружении ВС РФ. Заявляется, что данный экземпляр был захвачен у ВСУ.
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Невероятно редкий пулемет Никитина-Соколова (ТКБ-521) засветился на вооружении ВС РФ. Заявляется, что данный экземпляр был захвачен у ВСУ.
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