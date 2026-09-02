Роспотребнадзор в Москве проведет день открытых дверей для предпринимателей

День открытых дверей для предпринимателей состоится в Москве 3 сентября 2026 года. Мероприятие организуют столичное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и его территориальные отделы в административных округах, сообщили в пресс-службе ведомства.