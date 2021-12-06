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«Вы даже санкции не можете правильно ввести» – Белоруссия готовит ответ ЕС

«Вы даже санкции не можете правильно ввести» – Белоруссия готовит ответ ЕС

Белоруссия примет ответные санкции против Запада в ближайшее время. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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