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"Выбирай свое!" Как в Барнауле прошел главный гастрономический праздник года

"Выбирай свое!" Как в Барнауле прошел главный гастрономический праздник года

В День города на Мало-Тобольской и площади Свободы собрались десятки производителей, рестораторов и ремесленников Алтайского края Гастрофестиваль "Выбирай свое!" в Барнауле / Фото: amic.

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