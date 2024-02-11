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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

МЧС информирует.

МЧС информирует.

В прошлом году нам удалось снизить гибель детей на пожарах. Давайте и сейчас сделаем все, чтобы количество трагедий было равно нулю! Смотрите короткое видео от МЧС и берегите своих детей!´Детская шалость с огнем´ .

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