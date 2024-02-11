МЧС информирует.

В прошлом году нам удалось снизить гибель детей на пожарах. Давайте и сейчас сделаем все, чтобы количество трагедий было равно нулю! Смотрите короткое видео от МЧС и берегите своих детей!´Детская шалость с огнем´ .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии