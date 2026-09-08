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ИА Регнум

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Минпросвещения запустит для школьников телефон доверия

Минпросвещения запустит для школьников телефон доверия

Министерство просвещения 11 сентября откроет для школьников телефон доверия. Об этом 8 сентября сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

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